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В США на камеры попал легендарный «призрак»
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В США на камеры попал «призрак», по легенде появляющийся во время стихийных бедствий 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Камеры видеонаблюдения в штате Северная Каролина сняли странное явление во время бури на побережье.
На острове Паули у побережья Северной Каролины во время бушующего там шторма «Флоренс», камеры видеонаблюдения сняли странный прозрачный объект, похожий на силуэт человека, который «прогуливается» по пирсу.
Как утверждает The Sun, это легендарный призрак «Серого человека», который появляется исключительно в моменты разрушительных ураганов и, в соответствии с местным фольклором, защищает место, где его заметили, от стихии.
Впервые таинственную фигуру заметили еще в 1822 году, а в 1956 году «призрак» впервые попал в объектив телекамеры.
Ранее стало известно, что число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 32 человек. В Северной и Южной Каролине, Мэриленде и Вирджинии введен режим ЧС.
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