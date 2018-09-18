У Меркель отобрали ГДР

Из «рая» в АдГ. «Альтернатива для Германии» отобрала у Меркель ГДР

Кажется, что для Меркель сейчас самое время объявить в Германии решающую битву между добром и злом. Потому что это же она — Ангела. Но ситуация в стране уже такая, что в первую очередь, не исключено, немцы решат выносить всех святых.

Год назад выборы в бундестаг могли оказаться для Ангелы Меркель последними. Лучше бы оказались, теперь еще сильнее сожалеет об упущенном тогда шансе немецкий восток. Земли, когда-то, как и канцлерин, входившие в ГДР, сейчас не признали ее своей. Пока неофициально. Но, как говорят в таких случаях, "проводись избирательная кампания в эти дни", они непременно изменили бы расклад. Соцопрос беспрецедентно вывел здесь на первое место правую "Альтернативу для Германии". У нее 25%.

Хотя вывел, конечно, не соцопрос, а события в Хемнице. И еще больше — неубедительная реакция власти на них. Меркель ведь так и не приехала в охваченный ненавистью к беженцам город. Пообещала, правда, сделать это в октябре. Но не исключено, к тому времени ее рейтинг станет еще ниже. Это пока правящий блок вроде бы не криминально отстал всего на один пункт от неожиданного лидера. Но, во-первых, не видно, за счет чего он вернет свои позиции. Запоздалое появление Меркель в Хемнице, вероятно, вызовет у его жителей те же эмоции, что и убийство их земляка в драке с мигрантами.

Во-вторых, это все-таки показатель всего альянса ХДС/ХСС, который уже лишь по старой памяти представляет собой одно целое. И не то чтобы его цифры теперь надо делить на два, но в Баварии, например, лидер ХСС и глава МВД Хорст Зеехофер делиться с Ангелой Меркель и вовсе не собирается. Более того, по результатам земельных выборов в октябре, он, по принципу "если не в состоянии остановить — возглавь", может создать коалицию с этой самой "АдГ". И это для Меркель будет вызов посерьезней ее провала на востоке. Хотя бы потому, что запад она все еще считает своим.

Тоже, кстати, весьма самонадеянно, поскольку 31 процент — это не бог весть какой отрыв. И это тоже вместе с Зеехофером. Между тем, их союз, что и так держится на честном слове, опять оказался на грани распада. По слухам, канцлерин решила отправить в отставку главу контрразведки Ханса-Георга Маасена. Этого требуют от нее в СДПГ, угрожая в противном случае вывести своих людей из правительства. Маасен заявил, что у его ведомства нет доказательств нападений на мигрантов в ходе праворадикальных выступлений в Хемнице, что расценили как его поддержку националистов.

Тут еще пошли разговоры о том, что он сливал неопубликованные данные из отчета за 2017 год той же "Альтернативе для Германии". Но Зеехофер как его непосредственный начальник даже после этого сказал, что доверяю, мол, Маасену, как себе. А если Меркель его все-таки уволит, значит, она не доверяет. Стало быть, тоже, как и ему, то есть Зеехоферу? Из этого, конечно, еще ничего не следует. О коалиции ХДС, ХСС и СДПГ изначально так и говорили, что держаться она будет исключительно на страхе набрать на перевыборах еще меньше голосов, чем в прошлом сентябре. А коль так, то "крепление" это после соцопроса в бывшей ГДР должно стать еще прочнее.

Хотя и выглядит это так, что спустя почти 30 лет после возвращения в западный "рай" немецкий восток захотел в "АдГ". И кажется, что Меркель сейчас самое время объявить в Германии решающую битву между добром и злом. Потому что это же она — Ангела. Но ситуация в стране уже такая, что в первую очередь, не исключено, немцы решат выносить всех святых.