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Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
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США обвинили Россию в причастности к отравлению брата Ким Чен Ына 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия якобы помогла спецслужбам КНДР убить брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ. Об этом передает ТАСС.
Хейли также сказала, что Россия якобы «мошенничала» по санкциям против Северной Кореи, передает РИА «Новости».
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Ким Чен Нам был убит в феврале 2017 года. Как сообщали СМИ, он жаловался на головокружение после того, как ему в лицо брызнули неизвестную жидкость. Также назывались версии, согласно которым женщина поднесла к его лицу пропитанную ядом ткань или уколола отравленной иглой.
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