Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына

США обвинили Россию в причастности к отравлению брата Ким Чен Ына

Хейли также сказала, что Россия якобы «мошенничала» по санкциям против Северной Кореи, передает РИА «Новости»

Ким Чен Нам был убит в феврале 2017 года. Как сообщали СМИ, он жаловался на головокружение после того, как ему в лицо брызнули неизвестную жидкость. Также назывались версии, согласно которым женщина поднесла к его лицу пропитанную ядом ткань или уколола отравленной иглой.