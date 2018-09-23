Порошенко рассказал о «газовом шантаже» Путина

Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Rheinische Post заявил, что Европа рискует попасть в ловушку газового шантажа со стороны России , если продолжит строительство "Северного потока — 2".

По его мнению, этот проект не имеет никакого экономического смысла.

"Путин, прежде всего, хочет получить рычаг геополитического давления на Западную Европу. Зачем тратить 20 миллиардов долларов США на газопровод?", — заявил Порошенко, отметив, что Украина имеет все возможности для транспортировки газа из России в Европу.

Кроме того, украинский президент рассказал, как "Россия несколько лет назад шантажировала Украину".

"Я могу лишь предостеречь европейских друзей из собственного негативного опыта: если ты зависишь от поставок газа из РФ, как это происходило с Украиной несколько лет назад, то тебя можно шантажировать. Могу сказать точно, что это неприятный момент, когда Путин тебе звонит сказать, что "Газпром" на следующий день прикрутит кран", — заявил Порошенко.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Против реализации "Северного потока — 2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства.