Запад резко отреагировал на доклад России по MH17

Министр обороны Великобритании раскритиковал доклад Минобороны РФ по Boeing

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскритиковал новые данные об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing в Донбассе, предоставленные в понедельник Минобороны РФ.

"Это новый экземпляр российской дезинформации", — заявил британский министр, отвечая на соответствующий вопрос на совместном брифинге с украинским коллегой Степаном Полтораком.

При этом Уильямсон сослался на расследование Совместной следственной группы (ССГ), которая ранее опубликовала промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, выпустившая сбившую "Боинг" ракету, могла быть завезена из России. По мнению Уильямсона, публикация новых данных Минобороны РФ связана с желанием дискредитировать украинское правительство.

Ранее на этом же брифинге Полторак назвал доклад российского оборонного ведомства "полной ложью и очередным фейком России".

Представители Минобороны РФ 17 сентября рассказали журналистам, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по малайзийскому Boeing, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор не возвращалась в Россию. В ведомстве заявили, что им удалось доказать фальсификацию видеороликов, представленных ССГ и призванных доказать перемещение комплекса "Бук-М1" из РФ на Украину, а также представили аудиозапись разговора украинских военных, которая доказывает причастность Киева к крушению Boeing. В российском ведомстве, кроме того, подчеркнули, что сам Киев признает, что комплексы "Бук-М1" Вооруженных сил Украины не могли попасть в руки ополченцев провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала— Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств.