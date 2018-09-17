Президент Македонии рассказал о связи с США

Президент Македонии рассказал о развитии отношений с США

Днем Мэттис провел встречу и совместную пресс-конференцию с македонским премьером Зораном Заевым и главой минобороны Радмилой Шекерински, а также разговор с президентом Ивановым — за закрытыми дверями.

"Вступление в НАТО и ЕС остается стратегической целью и высочайшим приоритетом Республики Македония, которые принесут прогресс и благополучие всему региону", — цитирует пресс-служба президента Македонии.

Иванов добавил, что "хотя Македония сейчас не в НАТО, она совместима с силами НАТО благодаря США", что подтверждает длительное и успешное участие македонских военнослужащих в международных миссиях альянса.

"Интенсификация и развитие всеобъемлющих двусторонних отношений с США представляют собой долгосрочный интерес Республики Македония", — резюмировал глава государства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.