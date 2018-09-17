Ещё
Президент Македонии рассказал о связи с США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Македонии рассказал о развитии отношений с США 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Македонии Георге Иванов заявил министру обороны США Джеймсу Мэттису, что вступление в НАТО и ЕС является стратегической целью Скопье, а сотрудничество с США — долгосрочным интересом страны.
Днем Мэттис провел встречу и совместную пресс-конференцию с македонским премьером Зораном Заевым и главой минобороны Радмилой Шекерински, а также разговор с президентом Ивановым — за закрытыми дверями.
"Вступление в НАТО и ЕС остается стратегической целью и высочайшим приоритетом Республики Македония, которые принесут прогресс и благополучие всему региону", — цитирует пресс-служба президента Македонии.
Иванов добавил, что "хотя Македония сейчас не в НАТО, она совместима с силами НАТО благодаря США", что подтверждает длительное и успешное участие македонских военнослужащих в международных миссиях альянса.
"Интенсификация и развитие всеобъемлющих двусторонних отношений с США представляют собой долгосрочный интерес Республики Македония", — резюмировал глава государства.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.
После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.
Последние новости
Как у России нашли бессовестные деньги Немцы уличили США в обходе санкций. Те просто оказались хитрее Они все крушат: банда подростков под Курганом держит в страхе все село
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17212
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю79
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH1724
«*** вам, а не российских граждан»42
Николай Носков госпитализирован10
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
01:20
«*** вам, а не российских граждан»
Общество
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение