Эмир Катара подарил Турции Boeing 747-8

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что эмир Катара подарил Турции самолет класса люкс Boeing 747-8 стоимостью около 500 миллионов долларов.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани подарил Эрдогану самый большой и самый дорогой в мире частный самолет. Вместимость воздушного судна — 94 человека.