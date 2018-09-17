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Эмир Катара подарил Турции Boeing 747-8
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Эмир Катара подарил Турции Boeing 747-8 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Boris Roessler
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что эмир Катара подарил Турции самолет класса люкс Boeing 747-8 стоимостью около 500 миллионов долларов.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани подарил Эрдогану самый большой и самый дорогой в мире частный самолет. Вместимость воздушного судна — 94 человека.
"Это самолет стоимостью около 500 миллионов долларов был выставлен на продажу, мы этим заинтересовались. Эмир Катара, узнав об этом, решил подарить его не мне лично, а Турции. Сейчас самолет проходит процесс покраски. Как только он будет завершен, мы сможем совершать на нем полеты", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан. Слова президента приводит газета Sabah.
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