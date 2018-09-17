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Порошенко разорвал дружбу с Россией
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Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17

Порошенко разорвал дружбу с Россией 

Рамблер 1 час назад
Украинский президент Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. Об этом сообщается на сайте главы государства.
В сообщении отмечается, что МИД Украины должен уведомить Россию об этом решении и внести на рассмотрение Порошенко законопроект о разрыве договора.
Также украинские дипломаты сообщат о планах по расторжению договора в ООН, ОБСЕ и другие международные организации.
Украина ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией 14 января 1998 года. Действие документа автоматически продлевается на десять лет, если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока письменно не уведомит о денонсации договора. До этого документ был продлен в конце 2008 года.
>> Определено будущее Договора о дружбе Украины с Россией
В апреле 2018-го Порошенко анонсировал приостановку некоторых положений договора. Он уточнил, что речь идет о положениях, «несовместимых с реализацией права страны на самооборону». В конце августа он поручил МИД страны приготовиться к разрыву договора. Через несколько дней министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что все документы для этого готовы.
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко поясняла, что украинские власти не будут продлевать договор о дружбе с РФ, но речи о денонсации документа не идет. По словам Геращенко, Киев не будет разрывать договор, чтобы Украина смогла потребовать от России ответа «во всех международных судах».
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