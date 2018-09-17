Порошенко разорвал дружбу с Россией

Украинский президент Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о прекращении действия Договора о дружбе с Россией . Об этом сообщается на сайте главы государства.

В сообщении отмечается, что МИД Украины должен уведомить Россию об этом решении и внести на рассмотрение Порошенко законопроект о разрыве договора.

Также украинские дипломаты сообщат о планах по расторжению договора в ООН ОБСЕ и другие международные организации.

Украина ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией 14 января 1998 года. Действие документа автоматически продлевается на десять лет, если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока письменно не уведомит о денонсации договора. До этого документ был продлен в конце 2008 года.

В апреле 2018-го Порошенко анонсировал приостановку некоторых положений договора. Он уточнил, что речь идет о положениях, «несовместимых с реализацией права страны на самооборону». В конце августа он поручил МИД страны приготовиться к разрыву договора. Через несколько дней министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что все документы для этого готовы.