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Суд продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене
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Звезда «Убойной силы» впал в кому
Звезда «Убойной силы» впал в кому

Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжил рассмотрение дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене.
"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании, которое транслируют украинские телеканалы.
Частный адвокат Януковича Александр Байдык продолжил свое выступление в рамках судебных прений.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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