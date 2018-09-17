Бомбу для Захарченко сделали в США

Задержанный по делу Александра Захарченко работал на СБУ и сотрудничал с иностранными спецслужбами. В Донецке озвучили новые подробности расследования покушения. Взрыв прогремел 31 августа.

Александр Погорелов, 40 лет, уроженец Донецка. Позывной после вербовки СБУ — Легионер. Был завербован неким Сергеем в Киеве еще в 2014 году. Как удалось установить, вербовщиком был Сергей Моторин, сотрудник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ. В 2016-м агента вызвали на обучение. "На этом полигоне я проходил минно-взрывную подготовку, медицинскую подготовку, учился собирать-разбирать", — рассказывает Погорелов.

Потом был еще один вызов в Киев, где Легионеру поставил новую задачу начальник 5-го управления Роман Червинский. "Именно вот этот Роман представился сотрудником 5-го управления ДКР СБУ и сказал, что сейчас приоритетная задача — ликвидация главы республики Александра Захарченко", — говорит задержанный.

Местом предполагаемой расправы над главой ДНР был выбран ресторан в центре города. Судя по кадрам оперативной сьемки, взрывное устройство было замаскировано под интерьер. Внутрь вмонтирована видеокамера, чтобы видеть против кого должна сработать бомба. И с десяток аккумуляторов, которые могли обеспечить автономную работу закладки на полгода. Устанавливал взрывчатку как раз Погорелов. "Было непонятно, за каким столиком будет сидеть глава ДНР, поэтому мне Роман сказал установить бомбу в туалете. Я получил это все от их представителя, смонтировал и доложил", — поясняет задержанный. Но бомбу вовремя обнаружили, и первое покушение не удалось.

Ресторан "Пушкин" не работает с того дня, как в нем обнаружили взрывное устройство, направленное на ликвидацию Александра Захарченко. Примечательно, что буквально через бульвар от этого места находится штаб-квартира миссии ОБСЕ , а кафе "Сепар", где 31 августа прогремел взрыв, — в 300 метрах выше. Как выясняется, над выполнением задачи, поставленной Службой безопасности Украины, в Донецке работало сразу несколько диверсионных групп.

В кафе "Сепар", около которого теперь стоит большой портрет Александра Захарченко и его охранника Вячеслава Доценко , сработало мощное взрывное устройство, которое установили, судя по показаниям задержанного, его коллеги. Причем, сама взрывчатка отличалась от всего того, что ранее применялось СБУ.

"Сергей рассказал мне, что это оборудование СБУ передали спецслужбы Соединенных Штатов. Это дорогостоящее оборудование, оно стоит больше 10 тысяч долларов", — говорит Александр.

Кроме того, известно, что задержанный причастен к совершению ряда других терактов, в ходе которых гибли известные ополченцы. По этим эпизодам он продолжает давать признательные показания.