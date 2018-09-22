Бутиной облегчили режим содержания

Задержанную в США россиянку Марию Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме. Об этом сообщает посольство России в США на своей странице в фейсбуке.

Как отмечается, в результате совместных усилий МИД России , посольства и адвокатов руководство тюрьмы в городе Александрия, штат Вирджиния, облегчило россиянке режим содержания.

"Таким образом, закончился 35-дневный период т.н. "административной сегрегации" (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам", — подчеркнули в диппредставительстве.

Бутиной в том числе разрешили гулять на свежем воздухе, пользоваться спортзалом, посещать реабилитационные занятия и общаться с другими людьми.

Ранее отец Бутиной рассказал о режиме сегрегации, в котором находилась задержанная россиянка.

Американские власти обвиняют Бутину в том, что она, будучи "агентом иностранного государства", участвовала в заговоре на территории США.