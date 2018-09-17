Новое отравление в Солсбери. Пострадали россияне

СМИ: очевидцы сообщили, что в ресторане в Солсбери пострадали русские

Двое пострадавших в ресторане в английском Солсбери предположительно являются русскими, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев.

Ранее полицейское управление графства Уилтшир сообщило, что полиция оцепила ресторан в центре Солсбери после того, как мужчина и женщина почувствовали себя плохо во время ужина в воскресенье вечером. Телерадиокорпорация Би-би-си сообщила, что пострадавшие находятся в сознании, им оказана помощь на месте.

"Посетитель ресторана Аманда Ньютон сказала, что она сидела рядом с "двумя русскими", которым стало плохо, когда они ели в ресторане", — пишет издание.

Газета добавляет, что посетителям ресторана сегодня вечером нужно сдать кровь на анализ в больнице Солсбери.

В Солсбери 4 марта после посещения итальянского ресторана Zizzi в центре Солсбери были найдены без сознания бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. В МИД Великобритании интервью назвали лживым, а также примером очередного "запутывания вопроса" Россией. Москва претензии Лондона отвергла: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не понимает, на каком основании делаются такие заявления, а "ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует".

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.