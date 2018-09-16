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В деле Скрипалей появились новые подозреваемые
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СМИ сообщили о двух новых подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей 

RT на русском 49 минут назад
Вместе с «подозреваемыми» Лондоном по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, по данным британских СМИ, в «операции» могли быть задействованы ещё два человека.
Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на информированные источники.
По данным собеседников издания, сотрудники британских спецслужб предполагают, что ещё двумя «подозреваемыми» могли быть медик и сотрудник посольства.
13 сентября на RT вышло интервью с Петровым и Бошировым, в ходе которого они рассказали о своей туристической поездке в Великобританию.
По словам представителя британского МИД, Лондону «очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки».
RT на русском: последние новости
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