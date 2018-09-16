«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей

Британские СМИ: Петрову и Боширову помогал «доктор Новичок»

Британские спецслужбы разыскивают двух новых подозреваемых в причастности к «отравлению» Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок»; по информации следователей, «сообщником» так называемых подозреваемых в инциденте в Солсбери, россиян Руслана Боширова Александра Петрова , мог быть «доктор Новичок».

«Отравителей» Скрипалей сопровождали медик «доктор Новичок», а также четвертый человек, который, по версии британских следователей, «защищал двух русских киллеров», пишет британская газета The Sunday Mirror.

По информации издания, задачей «доктора Новичок» было предотвращение заражения нервно-паралитическим веществом самих «отравителей», а также оказание им помощи без привлечения британских врачей и полиции в том случае, если заражение все-таки произойдет.

Источник издания утверждает, что «Петров и Боширов» могли встретиться с двумя другими подозреваемыми после регистрации в отеле City Stay в Восточном Лондоне. По его словам, «куратор» так называемых исполнителей якобы работал в посольстве. При этом не уточняется, о каком именно посольстве идет речь.