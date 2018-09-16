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«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
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Британские СМИ: Петрову и Боширову помогал «доктор Новичок» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Британские спецслужбы разыскивают двух новых подозреваемых в причастности к «отравлению» Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок»; по информации следователей, «сообщником» так называемых подозреваемых в инциденте в Солсбери, россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, мог быть «доктор Новичок».
«Отравителей» Скрипалей сопровождали медик «доктор Новичок», а также четвертый человек, который, по версии британских следователей, «защищал двух русских киллеров», пишет британская газета The Sunday Mirror.
По информации издания, задачей «доктора Новичок» было предотвращение заражения нервно-паралитическим веществом самих «отравителей», а также оказание им помощи без привлечения британских врачей и полиции в том случае, если заражение все-таки произойдет.
Источник издания утверждает, что «Петров и Боширов» могли встретиться с двумя другими подозреваемыми после регистрации в отеле City Stay в Восточном Лондоне. По его словам, «куратор» так называемых исполнителей якобы работал в посольстве. При этом не уточняется, о каком именно посольстве идет речь.
Ранее в воскресенье британская газета Daily Mail сообщила, что Руслан Боширов и Александр Петров в ночь перед атакой в Солсбери в отеле накурились марихуаной и шумно развлекались с проституткой. Другое британское издание, The Daily Telegraph, в свою очередь, написало, что телевизионное интервью главреда RT Маргариты Симоньян с Петровым и Бошировым стало «наказанием за проваленную операцию».
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