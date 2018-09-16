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Проститутка и наркотики: развлечения Петрова и Боширова
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Проститутка и наркотики: развлечения Петрова и Боширова 

Газета.Ru 1 час назад
Подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россияне Александр Петров и Руслан Боширов накануне повторного визита в Солсбери провели шумную вечеринку с проституткой и марихуаной, пишут британские СМИ. Постояльцы отеля также отметили, что Петров и Боширов, скорее всего, не занимались сексом друг с другом.
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Британия подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери, перед повторным визитом в Солсбери провели шумную вечеринку с проституткой.
Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на постояльца лондонской гостиницы City Stay Hotel, расположенной в Восточном Лондоне. Более того, посетитель отеля, узнавший впоследствии Петрова и Боширова по фотографиям в СМИ, заявил, что из их комнаты по всему коридору разносился запах марихуаны.
«Позже там была женщина. Я думаю, что проститутка. У них был секс. Несомненно. Я слышал, что они очень громко и долго занимались сексом», — сказал постоялец.
Он также отметил, что мужчины, скорее всего, не занимались сексом друг с другом. Мужчина добавил: он «на 100% уверен», что видел Петрова в общей ванной комнате.
Издание Sunday Telegraph сообщило, что — по данным британского следствия — «киллеры» Петров и Боширов были показаны в телевизионном интервью в качестве наказания за то, что они «засветились» на месте преступления в Солсбери в ходе отравления Скрипалей.
«Их бросили под автобус, потому что они провалились», — цитирует издание источник в одном из британских правоохранительных органов.
Двумя днями ранее представители офиса британского премьера Терезы Мэй заявили, что интервью Петрова и Баширова содержит в себе «ложь и наглую фабрикацию», а также «оскорбляет мыслящую публику». Британское издание The Independent отмечало, что скептическую реакцию на заявление было легко предугадать.
«Смеяться — хорошо, и когда хочется смеяться, смеяться нужно всегда. В эпоху фальшивых новостей, лжи и дезинформации, когда происходит что-то подобное этому случаю, смех — это абсолютно нормальная реакция», — писал обозреватель издания.
«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», — так прокомментировал интервью Петрова и Боширова специальный представитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер.
Пользователей британского сегмента интернета рассмешило, что подозреваемые в отравлении экс-агента российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заявили о желании «посетить этот замечательный город», в котором есть «знаменитый на весь мир Солберецкий собор».
«Конечно, эти русские — просто туристы. Всем известно, что в Солсбери есть две достопримечательности мирового класса: 1. Собор; 2. Знаменитая дверная ручка в доме Скрипаля», — написал британский актер Дэвид Шнайдер.
На интервью отреагировали и члены британского парламента от Солсбери, которые отметили знаменитые достопримечательности.
«Приятно, что Александр Петров и Руслан Боширов смогли увидеть достопримечательности мирового уровня, которые предлагает Солсбери. Однако очень странно проделать весь этот путь всего за два дня, везя «Новичок» в багаже», — заявил британский парламентарий от Солсбери Джон Глен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что Петров и Боширов не имеют отношения к российской власти и являются «простыми» гражданами. Он уточнил, что они не нарушали российского законодательство, передает НСН.
«И нам также неизвестно официально о том, что они нарушали какие-то законы где-то еще в мире», — заявил представитель Кремля.
Позднее сообщалось также, что американская разведка серьезно озаботилась безопасностью перебежчиков из России, которые служили их информаторами на российской территории и ныне проживают в США. Об этом писало издание The New York Times со ссылкой на источники в разведсообществе.
По данным газеты, такое беспокойство возникло на фоне отравления Скрипаля. Британские и американские власти обвиняют в этом Москву, в то время как российские власти отвергают эти обвинения.
Источники издания рассказали, что российская разведка в последние годы якобы выследила нескольких россиян, которые служили информаторами разведки США и позднее поселились в Соединенных Штатах благодаря «секретной программе» по защите шпионов.
На фоне дела Скрипалей американские контрразведчики начали проверять информацию о каждом таком перебежчике из России, опасаясь покушения на него. Так, для поиска возможных уязвимостей они в том числе исследуют их аккаунты в соцсетях, указывала газета.
«Российское правительство уже прибегает к угрозам в отношении бывших шпионов, чтобы те убедили нынешних осведомителей умолкнуть и отговорить других от сотрудничества с западной разведкой», — говорилось в материале издания.
Днем 4 марта 2018 года 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.
По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.
Позднее Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей. Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ. Москва отрицает какую бы то ни было причастность России к данному делу.
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