Лауреат Нобелевской премии мира: хватит делать из России «козла отпущения»

Западные СМИ «скармливают с ложечки» своему народу всё больше военной пропаганды, пытаясь всеми силами демонизировать Россию , пишет для Common Dreams лауреат Нобелевской премии мира Мэйрид Магуайр. По её мнению, если Запад и дальше будет делать из Москвы «козла отпущения», то мир вновь окажется на грани катастрофы. Автор предлагает как политическим лидерам, так и каждому отдельно взятому человеку начать налаживать отношения со своими «российскими братьями и сёстрами».

«Когда мы сейчас смотрим СМИ, нас кормят с ложечки всё большим и большим количеством пропаганды и страхом неизвестного, утверждая, что мы должны бояться неизвестного и полностью положиться на наше правительство, которое нас от него убережёт. Взглянув на нынешние СМИ, некоторые из нас, кто достаточно стар, вспомнят о статьях времён холодной войны и истерии на счёт того, что русские придут, и мы будем прятаться под кухонными столами ради продолжения ядерной войны», — пишет для Common Dreams лауреат Нобелевской премии мира Мэйрид Магуайр.

В рамках этой массовой истерии все западные правительства решили присоединиться к западным союзникам для того, чтобы «дать отпор неизвестному злу с Востока».

«Позднее, поездив по России в разгар холодной войны в составе мирной делегации, мы были шокированы нищетой этой страны и спрашивали себя, как мы вообще поверили в то, что Россия — это сила, которой стоит бояться», — вспоминает Магуайр.

Члены делегации, продолжает автор, пообщались с русскими студентами, которые были «удручены своей абсолютной нищетой», но яростно отзывались о НАТО , потому что этот военный блок завёл их страну в гонку вооружений, в которой у них не было шансов на победу.

Спустя много лет, встречаясь с молодыми американцами в США , Магуайр с трудом могла поверить в то, что эти студенты испытывали страх перед Россией.

«Это хороший пример того, как неизвестное может привести к глубокой, укоренившейся паранойе, если тобой правильно манипулируют», — подчёркивает лауреатка.

Любая армия дорого обходится, и сейчас видно, что европейские страны не пылают желанием увеличивать свои военные расходы, не в силах внятно объяснить такие шаги своему народу. В этой ситуации стоит спросить себя, кому выгодны эта истерия и страх.

«У любой армии должен быть противник для оправдания её существования. Противника необходимо создать, а людей — убедить в том, что ради защиты страны нужно действовать», — подчёркивает активистка.

Прямо сейчас, продолжает Магуайр, мы видим, как финансовая власть ускользает из рук старых западных держав и уходит в сторону Ближнего Востока и Азии.

«Неужели мы действительно думаем, что западные союзники её легко отдадут? Я считаю, что нет. Старые, умирающие империи будут отчаянно сражаться ради защиты собственных финансовых интересов, таких как нефтедоллар, а также других привилегий», — считает она.

«Лично я, конечно, не считаю, что у России нет недостатков. Однако количество антироссийской пропаганды в СМИ — это откат к эпохе холодной войны», — подчёркивает Магуайр.

По её мнению, всё это, по всей видимости, приведёт к увеличению количества вооружений в мире и расширению НАТО. В то же время, дело, судя по всему, постепенно идёт к конфронтации с крупными ближневосточными и азиатскими державами, что видно на примере действий США в районе Южно-Китайского моря, а также учений НАТО на Чёрном море. В тоже время в Румынии, Польше и других постсоветских странах создаются ракетные площадки, а в Скандинавии неподалёку от границы с Россией проводятся военные учения для отработки боевых действий в экстремальных условиях.

«Демонизация России, по моему мнению, — это одна из самых опасных нынешних мировых тенденций. Делать из России козла отпущения — это непростительная игра… Как политическим лидерам, так и каждому отдельно взятому человеку пора предпринять усилия, чтобы отойти от края пропасти и начать налаживать отношения с нашими российскими братьями и сёстрами. Слишком долго элита извлекала из войны финансовые выгоды, в то время как миллионы жили в нищете и отчаянии. Народы мира оказались жертвами военной пропаганды, основанной на лжи и дезинформации. В то же время мы видели результаты вторжений и оккупации НАТО, замаскированной под «гуманитарное вмешательство» и реализацию «права на защиту». НАТО разрушило жизни миллионов людей и намеренно опустошило их страны, вызвав исход миллионов беженцев», — пишет Магуайр.

По её мнению, США, Великобритания и Франция — это «наиболее склонные к милитаризму» страны, чья неспособность применить воображение для решения конфликтов посредством диалога, удивляет очень многих.

«В крайне милитаризованном и опасном мире очень важно начать видеть в друг друге людей, находя пути для сотрудничества и братания. Политика демонизации мировых лидеров ради подготовки почвы для вторжений и войн должна быть сейчас же прекращена… Изоляция и маргинализация стран приведёт только к экстремизму, фундаментализму и насилию», — считает автор.

Во время визита в Москву Магуайр посчастливилось присутствовать на службе в главном православном храме.

«Меня просто поразила глубокая духовность и вера людей, певших на протяжении всей трёхчасовой службы. Я была тронута культурой русского народа, и я могла чувствовать, что вся их грандиозная история страданий и гонений породила в них чувствительность и жажду к миру», — вспоминает лауреатка.

Разумеется, сейчас в Европе настало такое время, что людей заставляют сделать выбор между «российскими и американскими братьями и сёстрами». Серьёзные проблемы вроде глобального потепления, войн и массовой миграции можно решить только всем миром. Снятие санкций с России и создание программ по сотрудничеству поспособствует налаживанию дружеских отношений между странами, уверена автор.