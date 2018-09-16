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Сын Трампа раскритиковал Обаму
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Сын Трампа назвал Обаму лучшим «продавцом» США 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Brian Snyder/Reuters
Сын президента США Дональд Трамп-младший в интервью ультраправому американскому ресурсу Breibart News раскритиковал бывшего президента США Барака Обаму.
Назвав Обаму лучшим "продавцом" США, Трамп-младший намекнул, что экс-президент умел в выгодном свете представить свои политические неудачи.
По его словам, никто из "думающих" людей в США не верит, что Обама сделал "что-то хорошее" для экономики и внешней политики Соединенных Штатов. Он отметил, что все действия бывшего президента делали страну "слабее" и ставили ее в "рискованное положение".
"Каждый раз, когда он рисовал красную линию, другие страны переступали ее. Он делал это опять, и они опять ее переступали", — сказал Трамп-младший.
Сын президента посчитал, что с избранием его отца президентом ситуация в стране изменилась. В большей степени он отметил экономические успехи США — либерализацию налоговой системы и рост ВВП.
"Теперь в городе новый шериф. Мы все изменили", — заключил Трамп-младший.
Ранее он заявлял, что не верит в свой арест и завершение "российского дела".
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