Финский президент признался в отсутствии страха перед РФ

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Президент Финляндии объяснил, почему не видит угрозы со стороны России 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы со стороны России, поскольку понимает, что у нее нет причин нападать на его страну. Об этом глава государства рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine.
Такими словами Ниинистё объяснил, почему Финляндия не намерена вступать в Североатлантический альянс. Кроме того, он выразил сомнения в том, что Россия может представлять угрозу прибалтийским странам.
"Сомневаюсь, что Россия нападет на Прибалтику. Также у нее нет причин нападать и на Финляндию", — сказал президент.
Также Ниинистё подчеркнул, что Москва уважает позицию Хельсинки, а наличие разногласий не мешает поддерживать контакты.
"Россия знает, какая у нас позиция, и не пытается ее поменять. Она знает, что мы можем быть очень упрямыми. Но и в таких ситуациях поддерживать отношения с Российской Федерацией совсем не сложно", — заключил он.
Помимо этого, глава государства вспомнил, какой совет дал американскому коллеге Дональду Трампу, перед его июльской встречей с президентом России Владимиром Путиным.
"Необходимо быть очень осторожным, когда встречаешься с Путиным. Он всегда очень хорошо подготовлен. Очень хорошо", — заключил он.
В Сочи 22 августа прошла встреча лидеров России и Финляндии, по итогам которой Ниинистё назвал переговоры "солнечными", а Путин — "содержательными". Российский президент добавил, что диалог с финским коллегой "подтвердил обоюдный настрой на развитие добрососедских отношений между двумя странами".
В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
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