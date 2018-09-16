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В Минеральных Водах пройдет фестиваль воздухоплавания
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В Минеральных Водах пройдет фестиваль воздухоплавания 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Russian Look
В Ессентуках начинается ХХ Международный фестиваль воздушных шаров. Воздушные шары будут летать над горами неделю. В конце соревнований команды разыграют Кубок России по воздушному биатлону.
В фестивале примут участие команда из Польши и 20 команд из разных регионов России. Официальное открытие фестиваля состоится на городском озере. Воздушные шары будут совершать полеты в регионе среди гор-лакколитов (неполучившихся вулканов) Кавминвод, выполнять разные упражнения: "Погоня за зайцем", "Абордаж", "Петля Конюхова".
Главным призом фестиваля станет кубок "Икар", изготовленный кисловодским скульптором Гургеном Курегяном, пилот-победитель также получает авторский "Перстень воздухоплавателя" из белого золота и специальный Кубок Конюхова, учрежденный в честь знаменитого российского путешественника, сообщает ТАСС.
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