Евросоюз ссорится с Польшей и Венгрией

Польский МИД считает требования Еврокомиссии по поводу Верховного суда необоснованными. Внешнеполитическое ведомство страны протестует против претензий к судебной реформе, отмечая, что это внутреннее дело Польши

Еврокомиссия считает, что новый закон, который снижает максимальный возраст судей Верховного суда, подрывает принцип независимости судебных органов. Не очень значительная, на первый взгляд, поправка по возрасту и увеличению числа судей с 80 до 120 человек может сменить до 40% текущего состава Верховного суда. В результате Варшава может потерять право голоса в ЕС

«Это уже длится два года. В прошлом году на улицах было более 100 тысяч людей. Сейчас акции протеста на улицах умирают. Общество разделено. 35-40% поддерживают правительственную партию, которая это ввела. Остальные не поддерживают, они разделены на меньшие политические партии. Все думают, что будет завтра, какие будут меры правительства, партии Качиньского. Никакой суд не будет мешать делу реформирования страны».

Одновременно с конфликтом с Польшей у Европы — в этот раз на уровне не Еврокомиссии, а Европарламента — назрел схожий конфликт с Венгрией. 12 сентября он проголосовал за введение санкций против Будапешта за нарушение «правил и ценностей Евросоюза», а именно отстранение от должностей судей, давление на независимые СМИ и препятствия для работы неправительственных организаций.

Однако, скорее всего, все сведется к экономическому давлению, так как все остальные механизмы в Евросоюзе на процедурном уровне реализовать очень сложно, считает доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули:

«Во-первых, пока никаких санкций нет, поэтому для начала нужно посмотреть на окончательную редакцию уже принятого закона. Во-вторых, смотреть, какой вариант поведения выберет Европейский союз, потому что такой вариант санкций, когда страна лишается права голоса в структурах ЕС, может быть принят только с согласия всех членов совета ЕС, за исключением страны, которая проштрафилась. Поэтому как в случае Венгрии это не примут, поскольку Польша будет против, так и в случае Польши это нельзя будет принять, поскольку против будут и Венгрия, и некоторые другие страны. Поэтому речь идет о каких-то более сложных и слабых вариантах поведения ЕС. Но, возможно, они будут угрожать прекратить ряд программ финансирования польской экономики и польской политики в целом, потому что любая страна ЕС довольно много черпает из планетарных фондов. Это действительно серьезный кризис, но ему минимум два-три года. В любом случае речь не может идти о выходе одной из этих стран из ЕС».

Польский МИД заявляет, что организация правосудия является исключительной компетенцией государств — членов ЕС, и предлагает Еврокомиссии обратиться в суд ЕС. В этот же суд месяц назад уже было подано заявление со стороны именно Верховного суда Польши, который обвинил правительство страны в попытке помешать независимости судебных органов.