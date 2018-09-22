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Раскрыты компонентs «тайного» проекта мира в Донбассе
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Раскрыты три компонента «тайного» западного проекта мира в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 39 36 минут назад
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Совет безопасности ООН подготовил проект резолюции об урегулировании в Донбассе, состоящий из трех основных пунктов. Об этом в интервью «Новому времени» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сказано в Facebook радиостанции.
По его словам, в проект включены три составляющие: миротворческие и полицейские силы, а также международная администрация, которая должна заменить властные структуры в самопровозглашенных республиках. Климкин отметил недопустимость идей Москвы о защите миротворцами Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. « Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения. Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», — пояснил глава ведомства.
Климкин заявил, что важнейшим пунктом резолюции он считает два последних компонента. «Как бы это ни парадоксально для кого-то выглядело, не так принципиально будет там на две тысячи меньше, или на две тысячи больше самих миротворцев, поскольку вопрос о тяжелом оружии мы как-то с ними наладим. А вот полицейские и международная администрация — это мегапринципиальный вопрос. Без этого вся эта логика работать не будет», — заключил глава МИД Украины.
Проект резолюции намеренно не вносится в Совбез, чтобы не дать России возможность «сделать компромисс, который бы помешал реальной деоккупации», сообщил министр. Он отметил недопустимость идеи Москвы о защите Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ миротворцами по линии соприкосновения и при перемещениях по территории ДНР и ЛНР.
19 сентября Киев потребовал от России публично отказаться от проведения выборов в самопровозглашенных республиках. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что это не соответствует украинскому законодательству.
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