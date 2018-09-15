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Обаму просили «не дать русским украсть Украину»
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Politico: Обаму просили «не дать русским украсть Украину» 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Reuters
Один из членов лоббистской кампании Пола Манафорта просил на тот момент действующего президента США Барака Обаму "не позволить русским украсть Украину у Запада". Об этом сообщает Politico.
По данным издания, лоббист Манафорта передал это сообщение Обаме в 2013 году.
Как отмечается, лоббистская кампания Манафорта занималась поддержкой интересов экс-президента Украины Виктора Януковича.
При этом повестка данного лоббиста фигурирует в расследовании против Манафорта.
Ранее сообщалось, что Манафорт согласился признать свою вину по "российскому делу", расследуемому специальным прокурором Робертом Мюллером.
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