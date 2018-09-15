Politico: Обаму просили «не дать русским украсть Украину»

По данным издания, лоббист Манафорта передал это сообщение Обаме в 2013 году.

Как отмечается, лоббистская кампания Манафорта занималась поддержкой интересов экс-президента Украины Виктора Януковича

При этом повестка данного лоббиста фигурирует в расследовании против Манафорта.