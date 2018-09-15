Джонсон передумал «свергать» Терезу Мэй

Telegraph: Борис Джонсон дал понять, что не собирается «свергать» Терезу Мэй

По данным издания, на состоявшейся в Вашингтоне церемонии вручения ему премии имени Ирвинга Кристола Американским институтом предпринимательства, "Джонсон настаивал на том, что план Терезы Мэй, согласованный в Чекерсе (загородная резиденция британского премьера, где 6 июля кабмин согласовал план взаимоотношений Лондона с Брюсселем после Brexit — прим. ТАСС ), должен быть выброшен на свалку истории, но не сама лидер" тори.

Отвечая на вопрос издания, собирается ли он выступить с посланием в адрес 50 парламентариев от тори, которые собрались ранее на этой неделе для обсуждения путей отстранения Мэй от власти, Джонсон сказал: "Дело не в лидерстве, это касается политики. Дело не в смене премьер-министра, а в том, чтобы вышвырнуть Чекерс".

Издание полагает, что на предстоящем съезде Консервативной партии, который пройдет с 30 сентября по 3 октября в Бирмингеме, Джонсон "затмит" Мэй своим выступлением, которое состоится за день до программной речи премьера.