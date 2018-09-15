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Джонсон передумал «свергать» Терезу Мэй
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Telegraph: Борис Джонсон дал понять, что не собирается «свергать» Терезу Мэй 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: © AP Photo/Matt Dunham
Бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон не собирается "свергать" премьер-министра страны и лидера Консервативной партии Терезу Мэй. Как сообщила газета The Daily Telegraph, Джонсон призвал своих коллег-евроскептиков сконцентрировать свои усилия на борьбе с политикой Brexit, проводимой главой правительства, а не на том, чтобы отправлять в отставку ее лично.
По данным издания, на состоявшейся в Вашингтоне церемонии вручения ему премии имени Ирвинга Кристола Американским институтом предпринимательства, "Джонсон настаивал на том, что план Терезы Мэй, согласованный в Чекерсе (загородная резиденция британского премьера, где 6 июля кабмин согласовал план взаимоотношений Лондона с Брюсселем после Brexit — прим. ТАСС), должен быть выброшен на свалку истории, но не сама лидер" тори.
Отвечая на вопрос издания, собирается ли он выступить с посланием в адрес 50 парламентариев от тори, которые собрались ранее на этой неделе для обсуждения путей отстранения Мэй от власти, Джонсон сказал: "Дело не в лидерстве, это касается политики. Дело не в смене премьер-министра, а в том, чтобы вышвырнуть Чекерс".
Издание полагает, что на предстоящем съезде Консервативной партии, который пройдет с 30 сентября по 3 октября в Бирмингеме, Джонсон "затмит" Мэй своим выступлением, которое состоится за день до программной речи премьера.
План Чекерса предусматривает сохранение зоны свободной торговли между Британией и Евросоюзом для товаров и сельхозпродукции. Согласование этого плана кабинетом министров вызвало неоднозначную реакцию в рядах тори. Оно сразу же привело к отставке из правительства двух ключевых министров — возглавлявшего Форин оффис Джонсона и министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса, которые сочли предложения премьера по выстраиванию отношений между Британией и Евросоюзом после Brexit слишком большой уступкой Брюсселю.
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