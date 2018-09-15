В США мать Бута заставили доказать родство с сыном

Матери осужденного в США россиянина Виктора Бута необходимо доказать родство с сыном, чтобы посетить его в тюрьме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на супругу Бута.

По ее словам, имя матери Бута отсутствует в списке разрешенных посетителей администрации тюрьмы в США.

Она также добавила, что в список вместо имени настоящей матери Бута попала неизвестная ей женщина.

Алла Бут подчеркнула, что матери россиянина необходимо доказать родство с сыном для включения в данный список.

Ранее сообщалось, что Бут рассказал о проведенном в стенах американской тюрьмы десятилетии.

Бут находится под стражей на территории США после задержания в Таиланде в 2008 году. Он был осужден на 25 лет лишения свободы.