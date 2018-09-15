Ещё
Мать Бута заставили доказать родство с сыном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США мать Бута заставили доказать родство с сыном 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Матери осужденного в США россиянина Виктора Бута необходимо доказать родство с сыном, чтобы посетить его в тюрьме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на супругу Бута.
По ее словам, имя матери Бута отсутствует в списке разрешенных посетителей администрации тюрьмы в США.
Она также добавила, что в список вместо имени настоящей матери Бута попала неизвестная ей женщина.
Алла Бут подчеркнула, что матери россиянина необходимо доказать родство с сыном для включения в данный список.
Ранее сообщалось, что Бут рассказал о проведенном в стенах американской тюрьмы десятилетии.
Бут находится под стражей на территории США после задержания в Таиланде в 2008 году. Он был осужден на 25 лет лишения свободы.
Газета.Ru: последние новости
Кучма назвал "ужасом" ситуацию на Украине Помпео пригрозил России жесткими последствиями за вмешательство в выборы Помпео обвинил Россию в попытке вмешаться в работу комитета СБ ООН по КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РПЦ допустила кровопролитие в случае автокефалии УПЦ136
РФ наотрез отказалась выполнять требование США483
«Ужас»: Кучма оценил ситуацию на Украине57
Россия получит контроль над небом Европы36
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет-шпион8
Видео
03:34
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет-шпион
Оружие Армия
01:31
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Политика
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Образование
00:38
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
01:19
В Крыму произошло новое ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение