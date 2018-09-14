Споры о России: Меркель приехала к Грибаускайте

Ангела Меркель прибыла в Литву , где пообщалась с президентом республики Далей Грибаускайте. В ходе встречи дамы согласились с необходимостью сохранить антироссийские санкции, однако касательно проекта «Северный поток — 2 » их мнения разошлись. Меркель отметила, что газопровод крайне важен для Берлина, Грибаускайте же осталась непреклонна, подчеркнув, что ее страна по собственному опыту знает, «что значит зависеть от России ».

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Литву, где провела переговоры с президентом республики Далей Грибаускайте. В ходе встречи они обсудили будущее возглавляемой ФРГ группировки НАТО в Литве, газопровод «Северный поток — 2» и судьбу антироссийских санкций. Германский лидер также пообщалась с премьер-министрами трех стран Балтии.

Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Вильнюсе Меркель в очередной раз заявила, что европейские санкции в отношении России продолжат действовать до тех пор, пока не будут реализованы минские соглашения. Канцлер ФРГ отметила, что на этом направлении так и не было достигнуто больших подвижек.

«Пока не будут реализованы минские договоренности, мы даже не рассматриваем снятие санкций», — подчеркнула Меркель.

Напомним, накануне Совет Евросоюза продлил действие ограничительных мер против 155 лиц и 44 организаций «из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины ».

Грибаускайте, в свою очередь, поблагодарила канцлера Германии за «особое внимание» к экономике, обороне и безопасности Литвы, выразив уверенность, что сейчас отношения между Вильнюсом и Берлином переживают «лучший период в истории».

Впрочем, на переговорах Меркель и Грибаускайте были затронуты и вопросы, по которым стороны не могут прийти к единому мнению. Речь, в частности, зашла о российском проекте «Северный поток — 2», против которого активно выступает Вильнюс.

Газопровод должен соединить побережье РФ с Германией через Балтийское море, его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

На переговорах со своей литовской коллегой канцлер ФРГ вновь рассказала, как важен этот газопровод для Берлина. При этом Меркель не отрицала, что ей известна точка зрения литовских властей по этому вопросу.

«Признаюсь, что я знаю о критическом мнении стран Балтии. Германия диверсифицирует свою энергетическую политику, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Мы сталкиваемся с проблемами при выполнении договоренностей о климате, наша потребность в газе будет расти», — пояснила она.

В то же время канцлер ФРГ обратила особое внимание, что в случае реализации проекта «Северный поток — 2» Украина должна остаться транзитером газа. В этой связи Меркель приветствовала недавнюю инициативу еврокомиссара по вопросам энергии Мароша Шефчовича , который призвал Москву и Киев начать трехсторонние переговоры по поводу «Северного потока — 2» с ЕС

«Мне приятно, что комиссар Шефчович примет участие в переговорах с Россией, я надеюсь, это произойдет в будущем. Если у нас есть проект «Северный поток», то нам, возможно, удастся реализовать проект «Северный поток — 2», — заметила Меркель.

Она также выразила надежду, что проект «Турецкий поток», предполагающий строительство газопровода из России в Турцию, также будет успешно реализован.

Грибаускайте, между тем, констатировала, что позиция Вильнюса по поводу энергетических проектов с участием России остается неизменной. Президент Литвы пояснила, что власти республики оценивают «Северный поток — 2» как «геополитический, а не коммерческий или энергетический» проект.

«Наш взгляд основан, к сожалению, на не очень хорошем опыте. Мы знаем, что значит — зависеть от одного источника энергии, из России», — заявила Грибаускайте.

Несмотря на все заявления о необходимости сохранить антироссийские санкции, Меркель отметила, что в ФРГ осознают важность налаживания отношений с Москвой. На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Литвы Меркель рассказала о попытках Германии «восстанавливать каналы связи» с РФ.

«Мы пытаемся снова завязать отношения с РФ, невзирая на то, что есть множество определенных разногласий. Мы стараемся вернуть каналы коммуникации, и мы на самом деле открыты, невзирая на то, что коллеги из ЕС думают несколько иначе. Мы обязаны и дальше говорить со сторонами конфликта, должны оставаться открытыми и дальше общаться с Россией», — настаивает Меркель.

В качестве примера «разногласий», вопреки которым следует восстанавливать отношения с РФ, канцлер привела действия России в САР. Канцлер ФРГ признала, что ситуация в Сирии «несомненно» сказывается на отношениях с Москвой, поскольку позиция Германии по этому вопросу существенно расходится с российской.

«Зато говоря об иранском соглашении, наше мнение с Россией совпадает», — привела канцлер противоположный пример.

Это уже третья поездка Меркель в Литву. Во время своего визита канцлер ФРГ планирует посетить город Рукла, где дислоцирован батальон НАТО, который возглавляют немецкие военные. Группировка альянса в Литве стала отдельной темой на встрече Меркель и Грибаускайте.

Президент Литвы, регулярно выступающая с призывами наращивать военное присутствие НАТО в Литве, чтобы защитить республику от «российской угрозы», с удовлетворением констатировала, что сейчас между Германией и Литвой происходит теснейшее военное взаимодействие.

Вильнюс не упускает случая лишний раз напомнить о «российской агрессии», пытаясь использовать этот аргумент для укрепления своей обороноспособности. Иногда подобные заявления литовских политиков граничат с абсурдом.

Так, в конце июня Грибаускайте в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявила, что Литва должна быть готова защищать себя в случае нападения России. По ее словам, если Литва покажет, что «способна защититься», никто на нее не нападет. Она также заявила, что у границ стран Балтии сосредоточены российские силы, по численности «в 10 раз превосходящие силы НАТО».

В июльском интервью газете Corriere della Sera президент Литвы назвала Москву «угрозой номер один для Литвы» и призвала усилить обороноспособность своей страны за счет американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

«Мы были свободны только три десятилетия. На ежедневной основе агрессия [президента России Владимира] Путина подчеркивает нашу ограниченность: идет нетрадиционная война. Только в 2017 году они осуществили 15 тыс. кибератак против наших объектов экономической, энергетической инфраструктуры, вмешательство в нашу внутреннюю политику усилилось», — заявила Грибаускайте.

Стоит отметить, что Вильнюс не ограничивается громкими заявлениями. 14 августа, например, стало известно, что Литва за счет США начнет строить первый в прибалтийском регионе военный авиаполигон, причем расположен он будет в 60 км от российской границы.

Строительство авиаполигона планируют закончить уже осенью текущего года, реализацией проекта занимается в том числе инженерное подразделение ВВС США — RED HORSE. Финансирование взяла на себя Европейская инициатива США по предоставлению гарантий безопасности (ERI).