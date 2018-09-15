Обычный бизнес. США помогут Киеву в укреплении обороны

США готовы обсуждать с Украиной новые поставки оружия

"Президент (Барак) Обама запрещал предоставлять Украине летальное оружие, а теперь мы передаем. Теперь мы готовы улучшать оборонную возможность Украины. Конечно, она уже усилилась, но есть некоторые пробелы в этом. Мы можем говорить о том, где есть эти пробелы. Мы готовы сесть и обсудить с Украиной, какие она имеет потребности. Они могут определенные вещи покупать", — приводит слова Волкера украинское информагентство "Укринформ".

Он добавил, что Украина и США над этим будут работать, и это будет обычный бизнес.

"Таким образом, Украина будет усиливать свою оборонную возможность", — сказал Волкер.

В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов. При этом многие российские и европейские политики неоднократно предостерегали от поставки вооружений Киеву, так как это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.