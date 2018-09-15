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«Ужас»: Кучма оценил ситуацию на Украине
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Кучма назвал «ужасом» ситуацию на Украине 

Газета.Ru + ещё 10 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Второй украинский президент Леонид Кучма прокомментировал политическую обстановку на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, ситуация, в которой у политической элиты нет единого курса развития страны, является ужасной.
Он также добавил, что в настоящее время судьба Украины "не внушает спокойствия".
Кучма подчеркнул, что на Украине нет способов, которые бы позволили договориться с парламентом.
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал украинцев рабами и заявил об отсутствии у них плана победы.
По его словам, Киев допускает ошибки в разрешении конфликта на востоке страны.
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