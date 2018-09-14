Швейцария участвовала в операции против «шпионов из РФ»

Разведка Швейцарии заявила об участии в операции против «шпионов из России»

Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) заявляет, что принимала участие в операции, направленной против двух россиян, подозреваемых в шпионаже и высланных из Нидерландов , сообщила РИА Новости представитель NDB Изабель Грабер.

Швейцарская газета Tages Anzeiger ранее опубликовала сообщение о том, что якобы ранее в этом году в Нидерландах были арестованы и высланы двое россиян по подозрению в шпионаже. Согласно публикации, это люди пытались получить данные из швейцарской лаборатории близ Берна , где работали эксперты в области ядерного, биологического и химического оружия.

"Швейцарские власти осведомлены о деле российских шпионов, обнаруженных в Гааге и высланных оттуда же. Швейцарская федеральная разведывательная служба (NDB) активно участвовала в этой операции вместе с голландскими и британскими партнерами. Таким образом, NBD способствовала предотвращению незаконных действий, направленных против критически важной швейцарской инфраструктуры", — сообщила Грабер.

Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) также прокомментировала РИА Новости эту информацию.

"Федеральная прокуратура в марте 2017 года открыла уголовное дело в другом контексте: это уголовное дело ведется в связи с подозрением по статье 272 уголовного кодекса о политической разведывательной деятельности. В рамках этого уголовного дела в сотрудничестве с NDB удалось идентифицировать двух человек. Здесь идет речь о лицах, которые затронуты упомянутой NDB операцией", — сообщили в прокуратуре.

При этом в российской СВР не стали комментировать сообщение о высылке россиян по подозрению в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Швейцарии назвало сообщения СМИ о высылке из Нидерландов подозреваемых в шпионаже россиян, которой способствовала швейцарская разведка, абсурдными измышлениями. Посольство отметило, что публикация является очередным антироссийским вбросом, который появился через полгода после начавшейся истерии вокруг "дела Скрипалей".