В Австралии поймали втыкавшего в клубнику иглы

В Австралии задержали подростка, который подкладывал иглы в клубнику

Полиция Австралии задержала в среду несовершеннолетнего, который в шутку подкладывал иглы в клубнику, повторяя за преступниками из серии инцидентов, когда в фруктах были найдены булавки и иголки, сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы

"Мало того, что это отвлекает полицию от реальной задачи, которую мы здесь выполняем, это вызывает большие опасения у общественности, и эти (фальсификации — ред.) нужно остановить", — сказал комиссар федеральной полиции Эндрю Колвин.

Как сообщается, в силу возраста задержанного, полиция ограничится предупреждением.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет лишения свободы. Тех, кто копирует действия преступников и в шутку подкладывает иголки во фрукты, предложили наказывать сроком заключения до 10 лет.

Как сообщает телеканал, полиция все еще расследует серию происшествий с иглами во фруктах в попытках выяснить, кто же первым начал подкладывать иголки в клубнику. Ранее министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что около 100 человек сообщили об иглах в клубнике, хотя многие из этих случаев могут быть мистификациями или ложной тревогой. Полиция также предупреждала об уголовной ответственности за распространение фейковых новостей об иглах во фруктах.

Полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане и яблоке. Первый случай был зарегистрирован на прошлой неделе, когда 21-летний мужчина был госпитализирован в Брисбене после того, как проглотил клубнику с иголкой. Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением, а также пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников.