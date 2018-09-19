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В Австралии поймали втыкавшего в клубнику иглы
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В Австралии задержали подростка, который подкладывал иглы в клубнику 

РИА Новости + ещё 42 1 час назад
Фото: State of Queensland (Queensland Police Service)
Полиция Австралии задержала в среду несовершеннолетнего, который в шутку подкладывал иглы в клубнику, повторяя за преступниками из серии инцидентов, когда в фруктах были найдены булавки и иголки, сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
"Мало того, что это отвлекает полицию от реальной задачи, которую мы здесь выполняем, это вызывает большие опасения у общественности, и эти (фальсификации — ред.) нужно остановить", — сказал комиссар федеральной полиции Эндрю Колвин.
Как сообщается, в силу возраста задержанного, полиция ограничится предупреждением.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет лишения свободы. Тех, кто копирует действия преступников и в шутку подкладывает иголки во фрукты, предложили наказывать сроком заключения до 10 лет.
Как сообщает телеканал, полиция все еще расследует серию происшествий с иглами во фруктах в попытках выяснить, кто же первым начал подкладывать иголки в клубнику. Ранее министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что около 100 человек сообщили об иглах в клубнике, хотя многие из этих случаев могут быть мистификациями или ложной тревогой. Полиция также предупреждала об уголовной ответственности за распространение фейковых новостей об иглах во фруктах.
Полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане и яблоке. Первый случай был зарегистрирован на прошлой неделе, когда 21-летний мужчина был госпитализирован в Брисбене после того, как проглотил клубнику с иголкой. Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением, а также пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников.
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