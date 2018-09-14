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Сокровище Гитлера обнаружили на дне озера
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Сокровище Гитлера обнаружили на дне озера в Австрии 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Channel 4.com
На серебряном ювелирном изделии написано имя Гитлера, внутри дата его рождения 20 апреля 1889 года, а сверху выгравирован череп.
В Австрии на дне озера Топлиц коллекционер Герхард Заунер нашел кольцо Адольфа Гитлера. По словам охотника за сокровищами, он искал кольцо более 60 лет.
На серебряном ювелирном изделии написано имя Гитлера, внутри дата его рождения 20 апреля 1889 года, а сверху выгравирован череп. Об этом пишет The Daily Star.
По словам Заунера, кольцо было в украденной коллекции Гитлера, которая разбросана по всей Европе.
В 1959 году, когда коллекционер-поисковик погружался в озеро Топлиц с друзьями, он обнаружил 72 миллиона фунтов стерлингов в поддельной британской валюте, относящейся к нацистской эпохе. На этом он не остановился. Его частная коллекция содержит нацистские значки и памятные вещи, наряду с оружием и взрывчаткой, используемыми во время Второй мировой войны.
Сейчас Заунер открыл частный музей, чтобы хранить там все свои находки.
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