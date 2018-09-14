Порошенко нашел еще один повод «помахать ручкой» России

Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в Основном законе курс страны в ЕС и НАТО. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс. По его словам, перед этим украинские власти будут менять конституцию.

"Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции — это не только сигнал обществу о твердости намерений, это еще намерение лишний раз помахать ручкой Москве. До свидания, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес. Это месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты", — заявил Порошенко на ежегодной конференции YES (форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия").

Это уже не первое "последнее прощай" в адрес России со стороны украинского лидера. В январе Порошенко "окончательно попрощался" с Россией, говоря о введении безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Аналогичное заявление он делал и в мае прошлого года — после того, как Совет министров Евросоюза одобрил решение о предоставлении Киеву безвизового режима. Глава государства тогда отметил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой. Спустя неделю он заявил, что страна возвращается в "европейскую семью" и говорит "последнее "прощай" советской и российской империям". Накануне получения безвиза в июне президент Украины практически дословно повторил ту же самую фразу.