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Порошенко нашел еще один повод «помахать ручкой» России
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Порошенко нашел еще один повод «помахать ручкой» России 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что закрепление в Конституции курса страны в НАТО — это еще один повод "помахать ручкой Москве".
Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в Основном законе курс страны в ЕС и НАТО. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс. По его словам, перед этим украинские власти будут менять конституцию.
"Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции — это не только сигнал обществу о твердости намерений, это еще намерение лишний раз помахать ручкой Москве. До свидания, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес. Это месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты", — заявил Порошенко на ежегодной конференции YES (форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия").
Это уже не первое "последнее прощай" в адрес России со стороны украинского лидера. В январе Порошенко "окончательно попрощался" с Россией, говоря о введении безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Аналогичное заявление он делал и в мае прошлого года — после того, как Совет министров Евросоюза одобрил решение о предоставлении Киеву безвизового режима. Глава государства тогда отметил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой. Спустя неделю он заявил, что страна возвращается в "европейскую семью" и говорит "последнее "прощай" советской и российской империям". Накануне получения безвиза в июне президент Украины практически дословно повторил ту же самую фразу.
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