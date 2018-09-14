На Украине Крымскому мосту предрекли разрушение

Бывший замминистра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша поставил под сомнение долговечность Крымского моста, заявив, что сооружение может разрушиться от нагрузок и воздействия штормов.

Кваша назвал Крымский мост «рискованным объектом», за которым «нужно пристально наблюдать, как он себя поведет и насколько надежно будет работать», пишет украинская газета «Сегодня».

«Стопроцентных гарантий, что он будет функционировать без проблем, никто не даст. Всегда будет существовать вероятность того, что этот мост будет разрушен вследствие того, что он находится в такой критичной зоне, которая подвержена природным катаклизмам — очень сильные штормы, которые начинаются в той местности с ноября месяца и продолжаются практически до лета», — сказал он.

Кваша выразил сомнение в том, что мост способен «выдержать природные стихии», и предположил, что влияние на устойчивость сооружения могут оказать и возможные «подземные проблемы с оползневыми явлениями».

«При этом считаю, что наиболее уязвима центральная часть моста, она будет наиболее подвержена всевозможным испытаниям на прочность, стойкость, выносливость», — утверждает он.

В июле жители Крыма опровергали страшилки украинских СМИ о том, что мост от нагрузки якобы «трещит по швам» и «буквально отходит от территорий полуострова».

Вице-премьер Автономной Республики Крым (название региона в составе Украины) Андрей Сенченко называл Крымский мост бесполезным и опасным.

В украинских СМИ даже появлялись сообщения о том, что Крымский мост якобы является фейком и компьютерной графикой.