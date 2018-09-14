В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»

Двух «российских шпионов» задержали в Нидерландах в начале 2018 года, а потом выслали в Россию , сообщили СМИ.

Предполагаемые «шпионы» якобы собирались получить данные из лаборатории в швейцарском городе Шпиц, которая участвует в расследовании химатак в Сирии и дела об отравлении Скрипалей. Об этом сообщили источники голландской газеты NRC Handelsblad и швейцарского издания Tages-Anzeiger, передает Deutsche Welle

Лаборатория раньше подвергалась атаке хакеров. У «российских шпионов» при себе якобы было специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.

Операцию по задержанию «шпионов» проводили спецслужбы Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.

В начале сентября министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли обвиняла российский спутник в попытке шпионить за французско-итальянским спутником в 2017 году.

В июле в Германии рассказали о деятельности «российских шпионов».

Ранее американские власти предъявляли заочные обвинения 12 якобы сотрудникам российской военной разведки в рамках расследования мнимого «вмешательства» Москвы в ход президентских выборов в США в 2016 году.