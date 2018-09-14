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В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
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В Нидерландах задержали двух «российских шпионов» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Двух «российских шпионов» задержали в Нидерландах в начале 2018 года, а потом выслали в Россию, сообщили СМИ.
Предполагаемые «шпионы» якобы собирались получить данные из лаборатории в швейцарском городе Шпиц, которая участвует в расследовании химатак в Сирии и дела об отравлении Скрипалей. Об этом сообщили источники голландской газеты NRC Handelsblad и швейцарского издания Tages-Anzeiger, передает Deutsche Welle.
Лаборатория раньше подвергалась атаке хакеров. У «российских шпионов» при себе якобы было специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.
Операцию по задержанию «шпионов» проводили спецслужбы Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.
В начале сентября министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли обвиняла российский спутник в попытке шпионить за французско-итальянским спутником в 2017 году.
В июле в Германии рассказали о деятельности «российских шпионов».
Ранее американские власти предъявляли заочные обвинения 12 якобы сотрудникам российской военной разведки в рамках расследования мнимого «вмешательства» Москвы в ход президентских выборов в США в 2016 году.
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