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Мадуро назвал генсека ОАГ «мусором»
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Мадуро назвал генерального секретаря ОАГ «мусором» 

РИА Новости + ещё 34 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "мусором" генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро.
Ранее глава ОАГ заявил, что для решения ситуации в Венесуэле нельзя исключать никакого варианта действий, в том числе военного вторжения.
"Что касается мусора, которым является генсек ОАГ… Он находится на помойке истории. Венесуэла — это страна мужчин и женщин, которые заставят себя уважать такого мусора, как этот", — заявил Мадуро на пресс-конференции в Каракасе. Он также призвал Альмагро готовить нападение, если оно планируется. "Если вы говорите, что в Венесуэлу нужно вторгаться, готовьте свою винтовку. Мы вас тут ждем", — отметил президент Мадуро.
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