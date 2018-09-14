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США затягивают выдачу виз российским дипломатам
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Антонов рассказал о трудностях с выдачей виз США российским дипломатам 

РИА Новости + ещё 5 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Американская сторона "из рук вон плохо" решает вопросы оформления виз российским дипломатам, которые должны приехать на место высланных из страны коллег, заявил российским журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Разрешения на въезд в США нашим новым сотрудникам оформляются из рук вон плохо. Их визовые запросы надолго "подвисают" в американском посольстве, что препятствует нормальной ротации кадров. Были случаи отзыва уже выданных виз", — сказал он.
По словам Антонова, российская сторона неоднократно предлагала госдепартаменту варианты решения визовых проблем.
"Однако подвижек мало. Задействуем при выдаче виз американцам принцип взаимности. Ясно одно: возвращение к нормальности в визовой работе зависит от американской готовности вести с нами равноправный, обоюдовыгодный диалог", — добавил посол.
Ранее США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.
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