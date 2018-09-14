Звезда «Секса в большом городе» проиграла

Звезда «Секса в большом городе» потерпела поражение

Никсон — новичок в большой политике. Как отмечает агентство, она планировала привлечь на свою сторону либералов, которые хотят сместить нынешний истеблишмент. Кроме того, она публично заявляла, что готова возглавлять штат Нью-Йорк без зарплаты.