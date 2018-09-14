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Звезда «Секса в большом городе» проиграла
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Звезда «Секса в большом городе» потерпела поражение 

Газета.Ru 1 час назад
Синтия Никсон, звезда сериала «Секс в большом городе», проиграла праймериз действующему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Об этом сообщает Associated Press.
Никсон — новичок в большой политике. Как отмечает агентство, она планировала привлечь на свою сторону либералов, которые хотят сместить нынешний истеблишмент. Кроме того, она публично заявляла, что готова возглавлять штат Нью-Йорк без зарплаты.
Тем не менее Куомо заручился поддержкой влиятельных фигур в Демократической партии, например Хиллари Клинтон и Джо Байдена. Агентство указывает, что в своей предвыборной компании он рассказывал сторонникам о том, чего успел добиться на посту губернатора, и попутно шутил на тему актерской карьеры своей соперницы.
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