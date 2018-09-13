Могерини призвала македонцев прийти на референдум о переименовании страны

Могерини прибыла в четверг в Скопье одним самолетом с македонским премьером Зораном Заевым после заседания Европарламента Страсбурге . По прилету она сделала публичное заявление для граждан республики в Старой Чаршии — историческом районе македонской столицы.

"Запомните, 30 сентября, когда отправитесь на места для голосования не референдуме, — вы те, кто держит ключи от своего будущего в своих руках… Все, что касается благосостояния, безопасности, стабильности всего ЕС — вы те, у кого у руках ключи от этого будущего", — цитирует национальное агентство МИА Могерини.

"Не говорю вам голосовать "за" или "против", но должна подчеркнуть, что демократия это бесценное право… Эта страна ждала слишком долго перед дверьми ЕС и знаю, что набралось много фрустраций", — заявила глава дипломатии Евросоюза.

Македония переживает наплыв высокопоставленных гостей с Запада в связи с назначенным на 30 сентября референдумом о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией.

В четверг Скопье наряду с Могерини посетили министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл . Накануне с руководством страны встречался министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи.

Столтенберг сообщил в ходе саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.