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Могерини призвала македонцев прийти на референдум
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Могерини призвала македонцев прийти на референдум о переименовании страны 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе визита в Скопье призвала граждан Македонии участвовать в референдуме о переименовании страны в рамках договора с Грецией и использовать "ключи от будущего" в ЕС.
Могерини прибыла в четверг в Скопье одним самолетом с македонским премьером Зораном Заевым после заседания Европарламента в Страсбурге. По прилету она сделала публичное заявление для граждан республики в Старой Чаршии — историческом районе македонской столицы.
"Запомните, 30 сентября, когда отправитесь на места для голосования не референдуме, — вы те, кто держит ключи от своего будущего в своих руках… Все, что касается благосостояния, безопасности, стабильности всего ЕС — вы те, у кого у руках ключи от этого будущего", — цитирует национальное агентство МИА Могерини.
"Не говорю вам голосовать "за" или "против", но должна подчеркнуть, что демократия это бесценное право… Эта страна ждала слишком долго перед дверьми ЕС и знаю, что набралось много фрустраций", — заявила глава дипломатии Евросоюза.
Македония переживает наплыв высокопоставленных гостей с Запада в связи с назначенным на 30 сентября референдумом о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией.
В четверг Скопье наряду с Могерини посетили министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Накануне с руководством страны встречался министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи.
В минувшие среду и четверг Скопье посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в пятницу — канцлер Австрии Себастьян Курц, в субботу на государственный праздник День независимости приехала германский канцлер Ангела Меркель. Страну также посетили в сентябре глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн и сенатор США Рон Джонсон. Все они прямо или косвенно призвали граждан проголосовать на предстоящем плебисците за переименование страны, которое ведет к приему в Североатлантический альянс.
Столтенберг сообщил в ходе саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.
После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.
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