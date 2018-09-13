Выступавшего в эфире RT эксперта арестовали в Британии 

В Великобритании арестован эксперт по химическому оружию Крис Басби, пишет Daily Mail.
Полиция провела обыск в доме эксперта в Бидефорде, после чего полицейские почувствовали себя плохо. Дом был опечатан, а сам Басби арестован за хранение потенциально опасных веществ.
Как утверждает полиция, 73-летний ученый создал дома лабораторию по изучению радиоактивных веществ. Поводом для обыска стало беспокойство одной из соседок Басби.
Крис Басби занимал ряд почетных университетских должностей, включая должность приглашенного профессора на факультете здравоохранения Ольстерского университета (Ирландия). Он несколько раз появлялся в эфире телеканала RT в качестве эксперта и вел колонку на сайте британской версии телеканала.