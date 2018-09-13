Выступавшего в эфире RT эксперта арестовали в Британии

Великобритании арестован эксперт по химическому оружию Крис Басби, пишет Daily Mail.

Полиция провела обыск в доме эксперта в Бидефорде, после чего полицейские почувствовали себя плохо. Дом был опечатан, а сам Басби арестован за хранение потенциально опасных веществ.

Как утверждает полиция, 73-летний ученый создал дома лабораторию по изучению радиоактивных веществ. Поводом для обыска стало беспокойство одной из соседок Басби.