В коалиции Меркель разгорелся скандал

Ангела Меркель требует отставки главы контрразведки ФРГ

В коалиции Ангелы Меркель назревает новый конфликт: канцлер намерена уволить главу контрразведки ФРГ Ханса Маасена из-за его заявлений о беспорядках в Хемнице, устроенных правыми радикалами после убийства гражданина ФРГ мигрантами. По словам Маасена, власти пытаются отвлечь внимание от убийства. Меркель считает, что глава контрразведки вмешивается в политику государства, однако лидер ХСС Хорст Зеехофер не видит оснований для увольнения Маасена.

Немецкие СМИ сообщают, что канцлер ФРГ Ангела Меркель решила отправить в отставку главу Федеральной службы защиты конституции Германии Ханса-Георга Маасена после его заявлений по поводу беспорядков в саксонском городе Хемниц . Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники в правящей коалиции.

По данным издания, судьба начальника контрразведки ФРГ была решена накануне кризисного заседания лидеров партий правящей коалиции Германии, запланированного на 18 сентября. Меркель не считает Маасена подходящим для занимаемой должности, поскольку своими заявлениями он, по мнению канцлера, вмешивается в текущую политику государства.

Die Welt сообщает, что Меркель уведомила председателей партий «большой коалиции» о намерении отправить Маасена в отставку по телефону в минувшие выходные.

Между тем, на брифинге в понедельник, 17 сентября, представитель кабинета министров Германии Мартина Фиц не подтвердила слухи об отставке Маасена. По ее словам, переговоры участников правящей коалиции по этому вопросу еще продолжаются.

«Хочу указать на то, что канцлер ФРГ, министр внутренних дел и глава фракции СДПГ провели переговоры на эту тему, завтра они продолжат переговоры. До сих пор участники правящей коалиции договорились о неразглашении, которое я не буду нарушать», — приводит слова Фиц РИА «Новости».

Немецкие политики раскритиковали Маасена после того, как он сделал ряд заявлений касательно беспорядков в Хемнице, начавшихся в конце августа из-за убийства гражданина ФРГ мигрантами.

Ангела Меркель и другие представители немецкого политического истеблишмента осудили массовые акции, организованные праворадикальными группами, а также подчеркнули, что в Германии нет места преследованию иностранных граждан. «У нас есть видеозаписи, на которых запечатлены травля, бунт, ненависть на улицах, и это идет вразрез с верховенством закона», — отмечала канцлер, комментируя произошедшее в Хемнице.

Однако вскоре Ханс Маасен заявил газете Bild , что у его ведомства нет материалов, доказывающих преследование иностранных граждан в ходе выступлений правых радикалов. Он также рассказал об отсутствии «свидетельств, что распространенное в интернете видео о предположительно этом инциденте аутентично».

По его словам, видеоролики, запечатлевшие беспорядки, были распространены, чтобы «целенаправленно дезинформировать общественность и отвлечь внимание от убийства в Хемнице». То есть высказывания Маасена идут вразрез с позицией Меркель и ключевых политиков в ФРГ.

В материале Die Welt, опубликованном 17 сентября, говорится, что Меркель якобы подчеркнула: замена руководителя Федеральной службы защиты конституции произойдет в любом случае, независимо от позиции главы Министерства внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, который также является председателем Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую коалицию. Именно конфликт с Зеехофером по поводу миграционной политики поставил коалицию Меркель на грань развала в июне текущего года.

Стоит отметить, что Федеральная служба защиты конституции подконтрольна ведомству, возглавляемому Зеехофером — при этом сам он ранее заявлял, что для отставки Маасена нет никаких оснований.

13 сентября издание Die Welt передавало, что на прошлой неделе глава контрразведки якобы заявил некоторым представителям партий «большой коалиции»: «Хорст Зеехофер сказал мне, что если я провалюсь, то провалится и он».

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правящую коалицию вместе с ХДС и ХСС, уже неоднократно призывала к отставке Ханса Маасена, поэтому в СДПГ только поприветствовали новость об инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель заменить главу контрразведки.

«Господин Маасен не подходит [на должность главы Службы защиты конституции], поскольку он нанес серьезный ущерб доверию службам безопасности в нашей либеральной демократии. Это опасный процесс в нынешней политической ситуации», — заявил вице-председатель СДПГ Ральф Стегнер.

По его словам, намерение канцлера уволить Маасена является «хорошим сигналом», означающим, что Меркель и ХДС разделяют обеспокоенность СДПГ.

В свою очередь, председатель Левой партии Германии Дитмар Барч охарактеризовал решение Меркель как «давно назревшее» и «совершенно необходимое». Он выразил мнение, что за этой инициативой канцлера должно немедленно последовать решение «основополагающего вопроса о структуре и персонале службы защиты конституции».

Барч также рассчитывает, что после земельных выборов в Баварии, запланированных на 14 октября, в отставку должен уйти и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. «Нам придется ждать ухода Хорста Зеехофера вплоть до окончания баварских выборов», — заявил депутат бундестага

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов выразил мнение, что Меркель хочет избавиться от Маасена, чтобы избежать нового правительственного кризиса.

«Социал-демократы жестко настаивают на отставке Маасена. И в этом плане опять комплимент госпоже федеральной канцлерин за ее умение находить компромиссное решение в сложных ситуациях. Сейчас реально происходит раскол — социал-демократы настаивают, Зеехофер не поддерживает, а Меркель заняла такую взвешенную позицию», — отмечает эксперт.

По словам Владислава Белова, в случае если Маасена все же отправят в отставку, противостояние Зеехофера и Меркель усилится, а позиции главы ХСС пошатнутся.

«Понятно, что, если Маасен уходит в отставку по настоянию Меркель, тут есть конфликт с Зеехофером. Но конфликт есть и без этого, теперь он просто может углубиться», — констатирует он.

Он также отмечает, что данная ситуация особенно опасна для Зеехофера в преддверии выборов в Баварии. «Для коалиции это „зер гут“, как говорят немцы, а для Зеехофера — очередной удар, именно для него лично перед земельными выборами в Баварии. Естественно, дополнительного авторитета данная ситуация Зеехоферу не даст», — подытожил Белов.

Напомним, массовые протесты и беспорядки в саксонском Хемнице разгорелись в конце августа после убийства мигрантами 35-летнего гражданина ФРГ Даниэля Хиллига

26 августа Хиллиг скончался от многочисленных ножевых ранений, полученных в драке с мигрантами. Потасовка между ним и выходцами из Сирии (23 года) и Ирака (22 года) произошла ночью 26 августа после городского праздника. За немца пытались вступиться прохожие, вскоре в драке участвовали уже 10 человек разных национальностей. По подозрению в убийстве гражданина Германии были арестованы три человека — выходцы из Сирии и Ирака.

За убийством Хиллига последовали многодневные акции протеста — на улицы Хемница вышли тысячи местных жителей, требующих высылки из страны мигрантов и отставки канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Организаторами протестных акций выступили правые активисты, включая представителей праворадикального гражданского движения Pro Chemnitz. Первую акцию с призывами изменения миграционного законодательства ФРГ инициировала «Альтернатива для Германии». Позднее к протестам подключились антифашистские группы, которые провели собственные акции.