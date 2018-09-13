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Британия отреагировала на интервью «отравителей»
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В Британии отреагировали за заявление Петрова и Боширова 

Рамблер 2 часа назад
Депутат из Солсбери Джон Глен назвал заявление Александра Петрова и Руслана Боширова «не заслуживающим доверия».
«Мы очень рады, что Петров и Боширов смогли посетить достопримечательности мирового уровня, которые есть в Солсбери, однако странно, что они проделали такой путь за два дня с «Новичком» в багаже», — написал депутат в Twitter.
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Ранее телеканал RT опубликовал интервью с подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери. Они рассказали, что приехали в Великобританию как туристы, были в Лондоне, а затем отправились в Солсбери, чтобы посмотреть готический собор в городе. Петров и Боширов заявили, что работают в фитнес-индустрии и занимаются спортивным питанием.
Джон Глен считает, что заявление Александра Петрова и Руслана Боширова не заслуживает доверия и расходится с теми данными, что получили британские спецслужбы.
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