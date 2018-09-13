Решена судьба «Евровидения-2019»

В 2019 году «Евровидение» будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Местом проведения «Евровидения» станет Expo Tel Aviv. В сообщении отмечается, что Тель-Авив был выбран в рамках серьезного отборочного процесса. Заявки на проведение конкурса также подавали Иерусалим и Эйлат.
Выступления участников состоятся во вторник, 14 мая, четверг, 16 мая, и субботу, 18 мая (финал).
Победительницей «Евровидения-2018», проходившего в Лиссабоне, стала израильская певица Нетта, исполнившая песню Toy, поэтому право провести следующий конкурс получил Израиль.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сначала заявлял, что «Евровидение» пройдет в Иерусалиме, но позже СМИ узнали о решении устроить конкурс в Тель-Авиве из-за недовольства некоторых стран.