Решена судьба «Евровидения-2019»

Решилась судьба «Евровидения-2019»

В 2019 году «Евровидение» будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Местом проведения «Евровидения» станет Expo Tel Aviv. В сообщении отмечается, что Тель-Авив был выбран в рамках серьезного отборочного процесса. Заявки на проведение конкурса также подавали Иерусалим и Эйлат.

Выступления участников состоятся во вторник, 14 мая, четверг, 16 мая, и субботу, 18 мая (финал).

Победительницей «Евровидения-2018», проходившего в Лиссабоне, стала израильская певица Нетта, исполнившая песню Toy, поэтому право провести следующий конкурс получил Израиль.