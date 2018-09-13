Ещё
Решена судьба «Евровидения-2019»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонскую лишили поста
Поклонскую лишили поста

Решилась судьба «Евровидения-2019» 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
В 2019 году «Евровидение» будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Местом проведения «Евровидения» станет Expo Tel Aviv. В сообщении отмечается, что Тель-Авив был выбран в рамках серьезного отборочного процесса. Заявки на проведение конкурса также подавали Иерусалим и Эйлат.
Выступления участников состоятся во вторник, 14 мая, четверг, 16 мая, и субботу, 18 мая (финал).
>> «Евровидение» оказалось под угрозой срыва
Победительницей «Евровидения-2018», проходившего в Лиссабоне, стала израильская певица Нетта, исполнившая песню Toy, поэтому право провести следующий конкурс получил Израиль.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сначала заявлял, что «Евровидение» пройдет в Иерусалиме, но позже СМИ узнали о решении устроить конкурс в Тель-Авиве из-за недовольства некоторых стран.
Комментарии55
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья21
Крым трясет183
Жириновский устроил истерику у Соловьева296
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО65
Украину взбесили военные маневры России86
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
02:57
Крым трясет
Происшествия
00:46
Командир лайнера слег с инфарктом на подлете к Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение