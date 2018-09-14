В США назвали «новое лицо Европы»

Европейский номер Time с Сальвини на обложке выйдет 24 сентября, передает ТАСС со ссылкой на портал Rai News.

Журнал называет Сальвини «итальянским царем миграции, призванным расколоть ЕС » и человеком, «которого больше всего боятся в Европе».

Сам политик рассказывает, что стремится вернуть «европейский дух», который был предан «теми, кто до сих пор правил в Евросоюзе».

«История циклична, нынешнее противостояние — не между правыми и левыми, а между правящей элитой и народом», — сказал он.

Сальвини также обозначил свою позицию по миграционному вопросу, рассказал о восприятии отношений с Россией. Он назвал нелепыми утверждения о том, что Москва якобы «вмешивалась» в американские выборы.

Ранее Маттео Сальвини заявлял, что в мае 2019 года появится историческая возможность поменять расстановку сил в Европе, наладив отношения с Россией.