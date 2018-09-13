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Лидер Мьянмы объяснила арест журналистов
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Лидер Мьянмы объяснила причины ареста журналистов Рейтер 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Bullit Marquez
Государственный советник и фактический лидер Мьянмы, Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи объяснила в своем выступлении в Ханое, что арест и осуждение двух граждан Мьянмы, журналистов британского информационного агентства Рейтер, были связаны не с их журналистским статусом, а с совершенным ими уголовным преступлением.
Су Чжи выступала на пленарном заседании Всемирного экономического форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ВЭФ АСЕАН) в столице Вьетнама Ханое, видеотрансляцию которого ведет интернет-сайт форума. На заседании присутствовали представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов мира.
"Они не были отправлены в тюрьму за то, что они журналисты. Они оказались в тюрьме, потому что суд постановил, что они нарушили Закон о государственных секретах", — заявила госсоветник Мьянмы.
Двое журналистов Рейтер, граждане Мьянмы Ва Лоун и Чжо Со У, были арестованы и осуждены на семь лет тюремного заключения за то, что для своего журналистского расследования ситуации в мьянманском штате Ракхайн незаконным путем получили в свое распоряжение секретные документы вооруженных сил и полиции Мьянмы. Слова, сказанные Су Чжи в Ханое, стали ее первым комментарием к делу журналистов.
Также госсоветник Мьянмы заявила на форуме, что ситуация, сложившаяся в штате Ракхайн в августе-сентябре 2017 года "могла бы быть разрешена и более удачным способом". "Сейчас, по прошествии времени, есть, конечно, некоторая вероятность того, что ситуация могла бы быть разрешена более удачным способом", — сказала она. "Но мы верим, что ради долгосрочной безопасности и стабильности мы должны быть справедливы ко всем сторонам. Мы не можем выбирать, кого будет защищать закон", — добавила Аун Сан Су Чжи.
Осенью 2017 года более 700 000 рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в мьянманском штате Ракхайн, покинули свои дома и бежали в соседнюю Бангладеш в результате массированной операции мьянманских вооруженных сил по "зачистке" части территории штата от исламских боевиков, также рохинджа по национальности, совершивших организованную серию нападений на пограничные посты и воинские части на территории Ракхайна, жертвами которых стали девять военнослужащих и полицейских. Группа экспертов ООН, собравших информацию об армейской операции и бегстве рохинджа из Ракхайна в лагерях беженцев на территории Бангладеш, в настоящее время обвиняет мьянманских военных в геноциде рохинджа. В Мьянме термин "рохинджа" не используется, а сами этнические бенгальцы, не имеющие мьянманского гражданства, рассматриваются, как нелегальные мигранты, несмотря на то, что переселение большой группы их предков в Ракхайн было осуществлено еще Британской колониальной администрацией в XIX — начале XX века.
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