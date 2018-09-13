Украина огласила план по уничтожению России

Украина раскрыла план по уничтожению России

Украинский экс-министр экономики Виктор Суслов заявил, что НАТО «разгромило бы РФ в пыль», если бы у России не было ядерного оружия. Об этом сообщает 112.ua.

Такое заявление Суслов сделал, комментируя учения «Восток-2018», которые в сентябре начались в России.

«Все страны периодически проводят учения на Востоке. США проводят учения с Южной Кореей. <…> Россия каждый год проводит учения. Это стимулирует США и НАТО избегать конфликта. Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще», — сказал экс-министр.

По его мнению, именно поэтому Россия проводит учения и «демонстрирует мускулы»: Москва хочет показать, что «разгрома в пыль» не случится, по крайне мере в современных условиях.

Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 15 сентября в Сибири и на Дальнем Востоке. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал эти маневры крупнейшими российскими учениями со времен «Запада-81».

В маневрах примут участие почти 300 тысяч военных (с полным привлечением ВДВ), 36 тысяч танков, БТР и другой техники, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников, силы Северного флота и Тихоокеанский флот.

На один из этапов учений приглашены подразделения Китая и Монголии.