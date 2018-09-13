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Украина огласила план по уничтожению России
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Украина раскрыла план по уничтожению России 

Рамблер + ещё 9 6 минут назад
Украинский экс-министр экономики Виктор Суслов заявил, что НАТО «разгромило бы РФ в пыль», если бы у России не было ядерного оружия. Об этом сообщает 112.ua.
Такое заявление Суслов сделал, комментируя учения «Восток-2018», которые в сентябре начались в России.
«Все страны периодически проводят учения на Востоке. США проводят учения с Южной Кореей. <…> Россия каждый год проводит учения. Это стимулирует США и НАТО избегать конфликта. Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще», — сказал экс-министр.
По его мнению, именно поэтому Россия проводит учения и «демонстрирует мускулы»: Москва хочет показать, что «разгрома в пыль» не случится, по крайне мере в современных условиях.
Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 15 сентября в Сибири и на Дальнем Востоке. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал эти маневры крупнейшими российскими учениями со времен «Запада-81».
В маневрах примут участие почти 300 тысяч военных (с полным привлечением ВДВ), 36 тысяч танков, БТР и другой техники, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников, силы Северного флота и Тихоокеанский флот.
На один из этапов учений приглашены подразделения Китая и Монголии.
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