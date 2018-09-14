Россию обвинили в прослушке европейских политиков

СМИ: российские спецслужбы просушивают депутатов ЕС в софийском отеле

Российские спецслужбы подозревают в прослушке переговоров политиков ЕС , которые находились в болгарском отеле «Маринелла» в Софии с января по июль 2018 года. Об этом сообщает издание News.bg. Журналист Григор Лилов заявил, что пятизвездочная гостиница прослушивалась «от подвала до крыши».

Сообщение породило бурю эмоций, при которых отключается элементарная логика. Так, бывший посол Болгарии России Илиян Васильев, написал в Facebook, что, если информация о прослушке верна, значит, болгарская контрразведка продемонстрировала свое полное бессилие, а если нет, то это «демонстрирует способность русских умело манипулировать и общественным мнением, и мнением наших западных союзников, чтобы полностью дискредитировать Болгарию».

Особую окраску ситуации придает история отеля, который в свое время был излюбленным местом встреч разведчиков советского блока, и в котором останавливались такие одиозные личности как Мехмет Агджа, покушавшийся на папу римского Иоанна Павла II, и Ильич Рамирес Санчес, известный под кличкой Карлос Шакал, ныне отбывающий пожизненное заключение во французской тюрьме.

Согласно информации Business FM, других источников, кроме слов журналиста Григора Лилова, у этой информации нет. Однако ее уже подхватил ряд болгарских изданий: от достаточно политически ангажированного портала Factor до таблоида Frognews.

Небольшая и небогатая Болгария в последние годы порождает заметные международные политические страсти. Не приходится удивляться ни тому, если кто-то софийский отель действительно прослушивал, ни тому, если это всё просто информационный вброс, считает доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули:

Александр Тэвдой-Бурмули доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО:

«Болгария является членом Европейского союза, членом НАТО, поэтому для нее, как и для многих других стран ЕС и НАТО, с одной стороны, характерны некие фобии, с другой стороны, действительно, там могут действовать российские спецслужбы, как это, например, предполагается в отношении других стран Балкан. Если мы вспомним все, что было в Черногории, в этом смысле определенные болгарские политические силы вполне могут быть заинтересованы в том, чтобы для внутриполитических целей каким-то образом поднять сюжет с российским следом. Тут, конечно, нужно разбираться криминалистам и профессионалам, реагировать на информационные вбросы — дело не очень благодарное, надо просто следить за развитием событий, только тогда можно будет понять, кто за этим стоит».

Одной из самых правдоподобных версий того, откуда мог появиться слух про прослушку «Маринеллы» может быть то, что в отеле действительно прошли обыски, которые почти наверняка связаны с деятельностью владельца отеля Ветко Арабаджиева, обвиняемого в неуплате налогов и отмывании денег. Сейчас он находится во французской Ницце.