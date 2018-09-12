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Чернобыльский лось свалился в радиоактивное озеро
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Чернобыльский лось свалился в радиоактивное озеро 

Рамблер 42 минуты назад
Сотрудники полиции совместно с коллегами из Государственной службы чрезвычайных ситуаций и работниками радиационно-экологического биосферного заповедника вызволили в Чернобыле из заражённого радиацией озера лося. Специалисты пока теряются в догадках, каким образом животное оказалось в опасном водоёме, расположенном между четвёртым и пятым энергоблоком Чернобыльской атомной станции. Для того чтобы спасти сохатого, оказавшегося в бедственном положении, нескольким мужчинам пришлось подплыть к нему на лодке и вытащить нерадивое животное за рога. Спасательная операция прошла успешно, жизни лося сейчас ничего не угрожает. Авария на Чернобыльской атомной станции произошла 26 апреля 1986 года и стала одной из самых крупных техногенных катастроф на Земле, в результате которой радиоактивному облучению подверглись более 8 миллионов жителей Белоруссии, Украины и России.
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