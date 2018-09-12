В Киеве нашли организатора планировавшихся терактов

На Украине заявили об установлении личности организатора планировавшихся в Киеве терактов

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По словам Матиоса, доказательств для того, чтобы объявить данному лицу подозрение, в настоящее время недостаточно.

Он добавил, что «для общей системы хаоса» в терактах планировали задействовать до 30 человек.

«Мы установили того, кто занимался этой организацией. Мы локализовали. Я не хочу (называть его имя)», — сказал прокурор.

23 марта Савченко была арестована на два месяца по обвинению в подготовке терактов в здании Рады и в правительственном квартале Киева.