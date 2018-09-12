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В Киеве нашли организатора планировавшихся терактов
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На Украине заявили об установлении личности организатора планировавшихся в Киеве терактов 

RT на русском 36 минут назад
Фото: © matios.info
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что следователи установили личность организатора планировавшихся в Киеве терактов, в котором должна была принять участие депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
По словам Матиоса, доказательств для того, чтобы объявить данному лицу подозрение, в настоящее время недостаточно.
Он добавил, что «для общей системы хаоса» в терактах планировали задействовать до 30 человек.
«Мы установили того, кто занимался этой организацией. Мы локализовали. Я не хочу (называть его имя)», — сказал прокурор.
23 марта Савченко была арестована на два месяца по обвинению в подготовке терактов в здании Рады и в правительственном квартале Киева.
RT на русском: последние новости
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