Киев пообещал навсегда лишить российский Крым воды

Украина никогда не будет поставлять воду в Крым, пока полуостров будет принадлежать России. С таким заявлением в среду, 12 сентября, выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНИАН.

По его словам, Москва пытается использовать ситуацию с выбросом химических веществ в Крыму с целью «раскрутки, в том числе на международных площадках, вопроса непоставки воды на оккупированную территорию». «Но раскручивать эту проблему не с точки зрения международного права, а заворачивая это в такую гуманитарную обертку. И этого мы должны избежать», — сказал Климкин.

«На оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда поставляться не будет», — добавил он.

9 сентября представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что Украина не допустит возобновления подачи воды на полуостров.

«Население в этой воде не нуждается, вода нужна предприятиям, которые находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат. У нас есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шажочками подвести нас под подачу этой воды не будет. Это государственная политика», — указал он.

В конце августа в крымском Армянске на заводе «Крымский Титан» произошел выброс химических веществ. Причиной выброса послужил недостаток воды — на заводе обмелел кислотонакопитель, представляющий собой открытый водоем. Это привело к увеличению концентрации кислот и испарениям в атмосферу. Раньше кислотонакопитель разбавляли водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина перекрыла поставки. Канал обеспечивал около 90 процентов потребности Крыма в воде.