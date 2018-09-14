Еще одних «Петрова и Боширова» нашли в Швейцарии

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СМИ сообщили об аресте российских шпионов, связанных с «делом Скрипалей» 

BFM.RU + ещё 9 5 часов назад
Швейцарские СМИ сообщили об аресте двух российских шпионов, которые пытались проникнуть в секретную лабораторию в городе Шпиц, где проводилось расследование инцидентов с химатаками в Сирии, а также отравлением британского агента, бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет газета Tages Anzeiger со ссылкой на собственные источники.
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По данным издания, россиян задержали весной 2018 года в Нидерландах в рамках совместной спецоперации страны со Швейцарией и Великобританией. У них при себе было оборудование для взлома компьютерных сетей.
Представитель лаборатории в Шпице Андреас Бухер подтвердил информацию о попытке кибератаки, но подчеркнул, что кражу данных удалось предотвратить.
«Мы были готовы к этому, утечки данных не произошло», — отметил специалист.
Пока точно не известно, что граждане России делали в Нидерландах, однако издание отмечает, что Гааге находится штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где также ведется расследование инцидентов в Сирии и Солсбери.
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