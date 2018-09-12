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Британия пожаловалась на российскую ложь
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Великобритания пожаловалась на российскую ложь 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Matt Dunham / AP
Россия всегда отвечала ложью и обманом на попытки Великобритании выяснить правду по делу Скрипалей. Об этом заявил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй, его слова передает Reuters.
«Эти мужчины [отравители Скрипалей] — сотрудники российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, ее оперативников и методы работы, и нашу позицию поддержали наши союзники», — рассказал он. По его словам, Британия не раз запрашивала у России информацию о происшедшем в Солсбери, однако в ответ всегда получало ложь и обман, и сейчас эта ситуация не изменилась.
Ранее 12 сентября президент Владимир Путин заявил, что власти России обнаружили подозреваемых в отравлении Скрипалей. «Мы знаем, кто это, мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские лица. Ничего там криминального нет», — сказал он на пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.
5 сентября Лондон раскрыл имена подозреваемых в совершении преступления в британском Солсбери. По версии англичан, это сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов.
После этого Мэй заявила, что покушение с большой долей вероятности было санкционировано Кремлем. Москва в свою очередь заявила о недопустимости подобных голословных обвинений.
Позже в прессе появилась информация, что один из подозреваемых был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и довел до банкротства фабрику нижнего белья в Одесской области.
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