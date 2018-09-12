Британия пожаловалась на российскую ложь

Великобритания пожаловалась на российскую ложь

«Эти мужчины [отравители Скрипалей] — сотрудники российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, ее оперативников и методы работы, и нашу позицию поддержали наши союзники», — рассказал он. По его словам, Британия не раз запрашивала у России информацию о происшедшем в Солсбери, однако в ответ всегда получало ложь и обман, и сейчас эта ситуация не изменилась.

Ранее 12 сентября президент Владимир Путин заявил, что власти России обнаружили подозреваемых в отравлении Скрипалей. «Мы знаем, кто это, мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские лица. Ничего там криминального нет», — сказал он на пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.

5 сентября Лондон раскрыл имена подозреваемых в совершении преступления в британском Солсбери. По версии англичан, это сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов.

После этого Мэй заявила, что покушение с большой долей вероятности было санкционировано Кремлем. Москва в свою очередь заявила о недопустимости подобных голословных обвинений.

Позже в прессе появилась информация, что один из подозреваемых был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и довел до банкротства фабрику нижнего белья в Одесской области.